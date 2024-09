LIVE - Fel begin van de stadsderby, Beerschot-speler Weymans loopt al tegen vroege gele kaart aan

Geen Verlinden en Colassin, wel ex-keeper van Antwerp bij Beerschot

Afgelopen weekend werd Nick Shinton ondanks een 0-3-nederlaag nog verkozen tot man van de match bij Beerschot, maar nu is er geen spoor te bekennen van de doelman. Hij was gisteren niet op training, de reden daarvan is nog onbekend. Wellicht een blessure. Maar zo maakt Davor Matijas zijn terugkeer in doel. Een opvallende naam want tussen 2020 en 2022 speelde hij voor Antwerp. Hij stond wel maar één keer in doel bij The Great Old.





Thibaud Verlinden was al hoogst onzeker voor de derby, hij viel al na 5 minuten uit bij STVV en ook Antoine Colassin ontbreekt op het wedstrijdblad. Daardoor moet Dirk Kuyt zijn hele voorhoede wijzigen. Al-Ghamdi, Al-Sahafi en Keita komen in de ploeg. Ook Konstantopoulos en rasechte Beerschot-speler Weymans maken zich op voor het belangrijkste duel van de heenronde voor Beerschot, ter vervanging van Plat en Martha.





Dirk Kuyt brengt dus een ferm gewijzigd elftal op de mat met maar liefst 6 (!) wissels in vergelijking met de 0-3-nederlaag bij STVV. Kan dit elftal de rug wél rechten?