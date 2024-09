LIVE: Frigan zet meteen orde op zaken voor Westerlo na openingstreffer van Alderweireld

Blijft Antwerp ongeslagen tegen Westerlo?

Sinds de terugkeer naar het hoogste niveau is Westerlo er in vier onderlinge duels niet één keer in geslaagd om Antwerp te kloppen. Twee seizoenen geleden verloor Westerlo in het Bosuilstadion en speelde het thuis gelijk. Vorig seizoen ging het thuis de boot in, maar kon het op bezoek bij Antwerp wel een punt pakken.