LIVE (18.15 uur): Antwerp zonder geblesseerde Odoi op bezoek bij Westerlo

Westerlo al anderhalve maand zonder zege

Westerlo begon met 9 op 9 ijzersterk aan de competitie, maar de voorbije weken zat de ploeg in een dipje met amper 2 punten in 4 wedstrijden. Het is al van 10 augustus in de thuiswedstrijd tegen Union geleden dat Westerlo nog eens kon winnen.



Vorig weekend kwam het tegen Anderlecht wel bijzonder dicht bij de winst, maar de late gelijkmaker van Stroeykens besliste er anders over.