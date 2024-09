Jonas De Roeck keert met Antwerp terug naar ex-club Westerlo: "Het wordt een prettig weerzien, met iedereen"

Een klein jaar na zijn ontslag bij Westerlo is Jonas De Roeck opnieuw in 't Kuipje, nu als trainer van Antwerp. De bezoekers kunnen vanavond over de Kemphanen springen naar de top 6. Westerlo gaat na sterk seizoensbegin op zoek naar de eerste zege sinds 10 augustus. Wie pakt de volle buit in het streekduel? Volg het live vanaf 18.15 uur.