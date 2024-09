LIVE: Union komt met de schrik vrij tegen Standard, Burgess ontsnapt aan rood

Pocognoli terug naar het oude nest

Union mag vrijdag zijn slappe 2 op 9 proberen door te spoelen op het veld van Standard. Dat wordt geen sinecure, want de Luikenaars zijn goed aan het seizoen begonnen. Met 11 op 18 staat Standard netjes onder de mensen in de bovenste regionen van het klassement.



Bij Union staat coach Sébastien Pocognoli voor een terugkeer naar het oude nest. Pocognoli speelde bij de jeugd even voor Standard en won er later als prof de Belgische beker.