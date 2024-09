KV Kortrijk hoopt punten te sprokkelen bij ongeslagen OH Leuven

De laatste wedstrijd van speeldag 8 vindt vanavond plaats langs de Leuvense ring. Daar kijken OHL en KV Kortrijk mekaar in de ogen.



Kortrijk staat pas 14e en hoopt punten te sprokkelen in de studentenstad. Geen sinecure bij OHL dat thuis nog ongeslagen is.



Om 19.15 uur trappen ze af in het King Power at Den Dreef Stadion.