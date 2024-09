Racing Genk geeft leidersplaats glans met klinkende zege tegen Dender

Voor de jubileumwedstrijd van Heynen mocht het iets meer zijn. De kapitein vierde zijn driehonderdste match in het shirt van Racing Genk en werd begroet met een prachtige tifo.



Op het veld kwam de boel trager op gang. Genk eiste wel de bal op, maar bij Dender stonden alle pionnen goed opgesteld. Een vrijschop van Karetsas en een poging van El Ouahdi konden de onervaren doelman Devriendt niet verontrusten.



Bij de Limburgers had coach Fink wel verwacht dat het even kon duren vooraleer zijn ploeg de sleutel vond. Na een kwart van de wedstrijd was het zover. Tolu frommelde een hoekschop in doel, goed voor zijn zesde van het seizoen.



Wat volgde was een spelletje kat en muis. Dender was al lang blij dat plaatsballen van Karetsas en Steuckers en een kopbal van El Ouahdi niet in doel belandden. Tegenprikken zat er simpelweg niet in voor de promovendus.



Kort na de rust verdubbelde Genk verdiend zijn voorsprong. Bonsu Baah vond door een bos van rood toch de weg naar het net.



Na die tweede treffer was het eventjes minder bij de thuisploeg. Dender kwam, met invaller Berte als trekker, plots aankloppen. Eerst hakte Nsimba naast op zijn aangeven en wat later dwong hij Van Crombrugge tot een beenveeg. De Genkse doelman hield in dezelfde fase ook nog Ferraro van de 2-1.



Tijd om te wisselen, wisten ze bij Genk. En of dat de juist beslissing was. Eerst liep invaller Hrosovsky op de juiste plek om met wat geluk de 3-0 te maken. Oh, een andere wissel, deed heel het stadion van bewondering zijn naam roepen met de 4-0. De Zuid-Koreaan rondde een lekkere actie af met een atoomschot.



Er was nog tijd voor een applauswissel voor Heynen, want voorts gebeurde er nog weinig. Genk diept zijn kloof aan de kop van het klassement uit tot zes punten, terwijl Dender stilaan kennis maakt met de harde realiteit van de Jupiler Pro League.