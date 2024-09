Veert rode lantaarn Beerschot recht tegen groeiend STVV na 1 op 21?

Dirk Kuyt: "We gaan er vol tegenaan"

Na 6 nederlagen op rij zullen ze bij Beerschot misschien stilaan spreken over een crisis. Daar spreekt trainer Dirk Kuyt wel nog niet over. "Het is belangrijk dat we als één club aan hetzelfde zeel trekken. We werken elke dag hard om samen met de steun van onze supporter deze moeilijke periode te doorbreken", klonk het bij de Nederlander.



Winst tegen STVV is nodig om weer wat aansluiting te vinden. "Er is deze week scherp getraind en als we de scherpte kunnen koppelen aan efficiëntie, ben ik ervan overtuigd dat we een goed resultaat kunnen behalen."