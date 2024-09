LIVE: Brilscore lijkt in de maak, of valt er nog een doelpunt uit de lucht?

Angula laat dé kans liggen!

In minuut 90 is daar plots het moment op de 1-0! Amuzu wordt knap vrijgespeeld in de zestien van Charleroi, die zit in zijn ooghoek Angulo compleet vrij staan. De voorzet langs de grond is uitstekend, de afwerking is dat niet: de Ecuadoriaan glijdt de bal onbegrijpelijk naast.



Ai ai, Angulo!