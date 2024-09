Meteen Mazzu-effect: late goal bezorgt STVV eerste zege en doorbreekt ongeslagen status OHL

zo 15 september 2024 17:56

STVV einde 2 - 1 OH Leuven 7' - Geel - Adriano Bertaccini 45+1' - Geel - Rein van Helden 45+2' - Doelpunt - Adriano Bertaccini (1 - 0) 56' - Geel - Mathieu Maertens 58' - Verv. Takahiro Akimoto door Hamza Mendyl 59' - Verv. Óscar Gil door Antef Tsoungui 59' - Verv. William Balikwisha door Chukwubuikem Ikwuemesi 64' - Doelpunt - Ezechiel Banzuzi (1 - 1) 72' - Geel - Louis Patris 76' - Verv. Louis Patris door Robert-Jan Vanwesemael 76' - Verv. Joel Chima Fujita door Ryotaro Ito 81' - Doelpunt - Billal Brahimi (2 - 1) 84' - Verv. Adriano Bertaccini door Joselpho Barnes 87' - Verv. Ezechiel Banzuzi door Mickaël Biron 87' - Verv. Mathieu Maertens door Suphanat Mueanta 90+1' - Verv. Billal Brahimi door Frederic Ananou Jupiler Pro League - speeldag 7 - 15/09/24 - 16:02 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 45+2' Adriano Bertaccini 45+2' Adriano Bertaccini 1 - 0 64' Ezechiel Banzuzi 1 - 1 Ezechiel Banzuzi 64' 81' Billal Brahimi 81' Billal Brahimi 2 - 1

Geslaagde binnenkomer voor Felice Mazzu bij STVV. De coach bezorgde de Limburgers bij zijn debuut meteen een eerste zege dit seizoen én doorbrak zo meteen ook de ongeslagen status van seizoensrevelatie OHL. Een geweldige knal van Brahimi in minuut 81 - Mazzu-time, weet u wel - zorgde voor de beslissing.

STVV - OH Leuven in een notendop man van de match Hem tot beste speler op het veld kronen is misschien wat overdreven na een zwakke partij langs beide kanten, matchwinnaar is Bilal Brahimi wel. Bij zijn debuut maakte de Franse Algerijn meteen het verschil. Op 10 minuten van het einde schilderde hij STVV naar een eerste driepunter. statistiek Nu Felice Mazzu terug op de bank zit in de JPL is onze vaderlandse competitie opnieuw een meubelstuk rijker. Met 356 wedstrijden op de teller is hij de meest ervaren trainer aan de knoppen. En of de zege zoet smaakte.

Met nieuwbakken trainer Felice Mazzu ging STVV tegen OH Leuven op zoek naar zijn eerste driepunter. Eenvoudig was die opdracht niet: de Leuvenaars waren na 6 speeldag nog steeds ongeslagen.



Het was lang wachten op het eerste doelgevaar in Stayen. Maziz kwam na een half uur voor het eerst piepen, loslopend wild N'Dri kwam ook eens snuffelen.



Sint-Truiden zette daar bitter weinig tegenover, een slaapverwekkende eerste helft kabbelde zo naar zijn einde.



Balikwisha moet al met zijn hoofd in de kleedkamer gezeten hebben, want op slag van rust verspeelde hij het leer met een dramatische kaats.



Langs Fujita ging het snel naar Bertaccini, de kwieke aanvaller bedankte en zette de Kanaries op rozen in de extra tijd: Mazzu-time is terug van weggeweest.



Mazzu flikt het opnieuw in geel-blauw

De tweede helft bracht niet veel beterschap, tot toren Banzuzi het hoogst klom op een corner. Eenvoudig binnen gekopt, alles te herdoen voor STVV.



OHL voerde de druk gestaag op en klopte (zachtjes) op de deur voor een nieuwe driepunter, Kobuko stond enkele keren goed in de weg.



Maar zoals zo vaak in het voetbal geldt: vergeet je de kansen af te maken, valt de goal aan de andere kant.



Dat is exact wat Brahimi deed in minuut 81. De debutant haalde zijn penseel boven vanop zo'n 20 meter en schilderde het leer aardig mooi in de bovenhoek.



De Leuvenaars konden geen vuist meer maken, Sint-Truiden pakt zo zijn eerste zege van het seizoen. Garcia en co proeven dan weer voor het eerst van een nederlaag.



Er kan opnieuw wat druk van de ketel in Limburg, Mazzu kon nog eens zijn beste danspasjes afstoffen voor de sfeertribune.

Oscar Garcia: "Individuele fouten nekken ons"

Oscar Garcia (trainer OH Leuven): "Als je naar de statistieken kijkt, moeten we hier altijd winnen. Twee individuele fouten doen ons vandaag de das om."



Ezechiel Banzuzi (OH Leuven): "We hadden vandaag de meeste kansen en balbezit, maar toch verliezen we hier. Jammer, maar de focus ligt direct op volgende week."