LIVE: Wie wakkert het vuur aan in Stayen in een slappe pot voetbal?

Toch eens Sint-Truiden

Zahiroleslam heeft te veel tijd nodig: in plaats van meteen afdrukken na een actie van Brahimi, kiest hij voor een extra controle in de vijandige zestien. OHL kan zo de bal in hoekschop glijden.



In de corner die volgt mogen we de eerste bal tussen palen noteren van STVV, al was Leysen nooit op zijn ongemakken.