Vanaken en Talbi loodsen Club Brugge in Kortrijk naar 12 op 12 en de leidersplaats

za 14 september 2024 20:08

KV Kortrijk einde 0 - 3 Club Brugge 13' - Doelpunt - Hans Vanaken (0 - 1) 21' - Geel - João Silva 56' - Geel - Hugo Vetlesen 58' - Verv. Nacho Ferri door Thierry Ambrose 58' - Verv. João Silva door Roko Simic 59' - Verv. Ardon Jashari door Raphael Onyedika 59' - Verv. Andreas Skov Olsen door Michal Skóras 61' - Geel - Bram Lagae 69' - Geel - Michal Skóras 73' - Verv. Brecht Dejaegere door Massimo Bruno 80' - Geel - Abdelkahar Kadri 83' - Doelpunt - Chemsdine Talbi (0 - 2) 87' - Verv. Hugo Vetlesen door Romeo Vermant 87' - Verv. Joaquin Seys door Kyriani Sabbe 87' - Verv. Abdelkahar Kadri door Abdoulaye Sissako 88' - Verv. Tomoki Takamine door Nayel Mehssatou 90+3' - Doelpunt - Hans Vanaken (0 - 3) Jupiler Pro League - speeldag 7 - 14/09/24 - 18:16 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 13' Hans Vanaken 0 - 1 Hans Vanaken 13' 83' Chemsdine Talbi 0 - 2 Chemsdine Talbi 83' 90+3' Hans Vanaken 0 - 3 Hans Vanaken 90+3'

Op het veld van een stug KV Kortrijk heeft Club Brugge zaterdagavond zijn vierde overwinning op een rij behaald. Blauw-zwart wachtte wel tot de slotfase om zichzelf zekerheid te verschaffen over de driepunter.

KV Kortrijk - Club Brugge in een notendop Sleutelmoment Kortrijk begint met een groot strijdershart aan de tweede helft en zet Club voor het blok. Dewaele komt bijzonder dicht bij de 1-1, maar Mignolet heeft een fantastische save klaar. Een kantelpunt. Man van de Match Over het algemeen speelde Hans Vanaken een vrij onopvallende wedstrijd, maar dankzij zijn twee goals zit hij aan honderd stuks in de Jupiler Pro League. Vanaken is stilaan een legende aan het worden. Opvallende cijfers De start van Club Brugge was op z'n zachtst gezegd dominant, met 85% balbezit in het eerste kwartier. En wat gezegd van de kwaliteit in de breedte bij blauw-zwart? Talbi is de negentiende Bruggeling die in 2024 tot scoren komt.

Club Brugge krijgt Kortrijk pas laat klein

Klein veldje, veel duels en een luidruchtige spionkop; een uitverkocht Guldensporenstadion is altijd een mogelijke valstrik voor Club Brugge.



Vandaag niet, leken de bezoekers echter te denken. Het eerste kwartier waren ze immers heer en meester. Nilsson kon door zijn kracht twee keer serieus dreigen, terwijl die van Kortrijk geen drie passes aan elkaar geknoopt kregen.



Toen Lagae en Silva elkaar ook nog eens verkeerd begrepen, mocht Vanaken de 0-1 voorbij Gunnarsson prikken. Een lullige tegengoal die KVK wél leek wakker te schudden.



Zachtjesaan schoven de Kerels op richting Mignolet. Die zag Mechele bijna blunderen bij het wegwerken en mepte een afgeweken schot van de uitstekende Takamine knap uit zijn goal. Rond het halfuur kreeg Club weer iets meer controle over de match.



Vlak na de pauze moest de landskampioen toch opnieuw inzakken. Kortrijk stormde vol energie richting zijn vurigste fans. Aan de inzet lag het zeker niet bij de thuisploeg, aan een gebrek aan pure kwaliteit en rust aan de bal wel.



Eén keer pasten de puzzelstukjes precies in elkaar. Enkel het laatste ontbrak. Dewaele kon na een leuke aanval van dichtbij knallen, maar Mignolet stak er zoals in zijn allerbeste dagen een stevige arm tussen.



Club Brugge besefte plots dat het menens was. Gunnarsson hield aan de overkant De Cuyper van een doelpunt, maar had het geluk dat een lusteloze Skov Olsen in de rebound over doel mikte.



Het ging nu vlotjes heen en weer, en het publiek liet zich graag meedrijven door het enthousiasme tussen de lijnen. Vetlesen had beter moeten doen dan een aflegger van Vanaken naast aaien. De Neve had dan weer gehoopt dat iemand tegen zijn strakke voorzet zou aanlopen.



Tot in het slot moest Club blijven pompen. Tzolis leek zekerheid te brengen, maar streelde zijn plaatsbal op de deklat. Talbi, de vervanger van de Griek, had meer succes. Hij werd niet genoeg aangevallen en stuurde zijn schot precies in de benedenhoek.



Daarmee was het verzet van Kortrijk gebroken. In de extra tijd deed Vanaken er nog eentje bij voor de statistieken. Club Brugge won zo voor de vierde keer op rij, maar het ging niet helemaal van harte en er werd veel energie verspild in de aanloop naar de opener in de Champions League tegen Dortmund.

Dejaegere: "Zoeken naar goeie balans"

Brecht Dejaegere vloekte om de eerste tegengoal. "Ik denk dat we in de eerste helft weinig weggeven en goed in blok staan. En dan valt er, zeg maar, een klotedoelpunt. Een miscommunicatie. Het is zonde om op zo'n manier op achterstand te komen."



Toch was er genoegs positiefs voor de middenvelder van Kortrijk om zich aan op te trekken. "Daarna kwamen we beter in ons spel. Zeker in de tweede helft kwamen we heel goed uit de kleedkamer. Dan moet je proberen te scoren, en dat is het verschil vandaag."



"De laatste jaren heeft Kortrijk het moeilijk gehad. We moeten de knop omdraaien en durven voetballen. Als je onze kwaliteiten ziet... Er is geloof in eigen kunnen, dat zie je in de tweede helft. We moeten alleen zoeken naar een goeie balans. In de laatste tien minuten zijn we te open en is het boeken toe."



"Ik ben nu 33", zei Dejaegere na zijn eerste basisplek sinds zijn terugkeer. "Ik vind het altijd een enorm plezier om hier te spelen. Jammer dat we de supporters niets hebben kunnen teruggeven."

Vanaken: "Groeien stilaan naar goed niveau"