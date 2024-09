LIVE (18u15): Snoept Kortrijk thuis weer punten af van Club Brugge?

Nicky Hayen: "Kleiner veld, veel duels"

Club Brugge gaat op zoek naar zijn 4e zege van het seizoen tegen KV Kortrijk, dat nooit een makkelijke tegenstander is voor blauw-zwart. De laatste keer dat de landskampioen daar won was in augustus 2022. "Het is voor hen altijd de wedstrijd van het jaar", vertelt trainer Nicky Hayen.



"Het is een match die op hun lijf geschreven is, met veel sfeer en duels op een kleiner veld. We moeten klaar zijn voor de tweede bal. Wat we niet mogen vergeten, is ons eigen spel van de laatste weken doortrekken", aldus Hayen tijdens de persconferentie.