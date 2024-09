LIVE: Surdez en Fadiga zetten Gent op rozen, KV Mechelen maakt het zichzelf onnodig lastig met z'n tienen

Delorge en Surdez straffen af

Nu is het wel bingo! Delorge pikt een slechte Mechelse bal op in het middenveld, in zijn ooghoek ziet hij Surdez in de ruimte duiken. De Zwitser legt hem goed in het hoekje, de 1-0 kan toch op het scorebord.



Surdez heeft zo zijn eerste doelpunt te pakken voor de Gantoise, een beloning voor zijn sterke seizoensbegin