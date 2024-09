LIVE (19.15 u): Pakt KV Mechelen, met Raman op de bank, 9 op 9 op bezoek bij AA Gent?

Raman op de bank

Van Cleemput is fit genoeg en is dan ook een zekerheid in de startopstelling van Hasi. In de punt van de ploeg mag Lauberbach opnieuw zijn kans gaan, oude bekende Benito Raman start vanop de bank. Bij zijn thuisdebuut was hij nog goed voor een goal.



Storm gaat dan weer op zoek naar zijn 4e doelpunt van het seizoen.