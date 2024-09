Competitieleider Dender ontvangt versterkt Standard, "nieuw begin" volgens Leko

Leko noemt het "een nieuwe start"

In zijn vooranalyse wil Ivan Leko duidelijk met een propere lei beginnen: "Er waren spelers die de Belgische competitie nog moesten leren kennen, maar nu is de ploeg ook compleet. Dit is een nieuwe start. Ik ben blij om te beginnen werken met de jongens, we hebben 24 wedstrijden waarin we ons best zullen doen. We moeten leren van de fouten tegen OHL, vooral intensiteit, kracht en snelheid. In de rechthoeken moeten grinta tonen."