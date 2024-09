LIVE (18u30): Beerschot bij jarig Charleroi op zoek naar eerste zege

De terugkeer in eerste klasse is voorlopig nog niet bepaald een succesverhaal voor Beerschot. De ploeg van coach Dirk Kuyt staat na zes speeldagen troosteloos laatste met amper één punt. Op bezoek bij Charleroi, dat wél goed aan het seizoen is begonnen, wil de promovendus maar wat graag een eerste zege sprokkelen. Volg de wedstrijd live om 18.30 uur.