Charleroi viert verjaardag in stijl met klinkende zege tegen Beerschot en voorlopige derde plaats

Bijna alles wat hij aanraakt, verandert in goud. Daan Heymans is de Koning Midas van Charleroi. Met zijn zesde doelpunt van het seizoen zwengelde hij de motor aan, en hij had ook zijn aandeel in de 2-0.

Rond het halfuur denkt Beerschot dat het een penalty beet heeft, maar die komt er uiteindelijk niet. De bezoekers mogen een kruis maken over de gelijkmaker en gaan later helemaal de boot in.

Niets mocht het feest in de weg staan, maar toch begon Charleroi met een schrikmomentje. Door een onachtzaamheid van Petris kreeg Kosiah de eerste kans. Veel zouden er daarna niet volgen voor een flink vertimmerd Beerschot.



Het duurde een kwartier vooraleer Charleroi kwam dreigen. Het kon meteen tellen. De onvermijdelijke Heymans zette met een beheerste volley een eerste kaarsje op de verjaardagstaart. Bernier kwam dicht bij de 2-0, maar wilde het met te veel stijl afwerken.



Zo mocht Beerschot toch nog aan een gelijkmaker snuffelen. Martha duikelde over de uitgekomen Koné. Strafschop, vond scheids Allaerts, maar op aangeven van de VAR kwam die op zijn beslissing terug. Terecht, trouwens.



Waar de bezoekers voor rust nog ontsnapten na een blunder van doelman Shinton, was een ruimere nederlaag in de tweede helft onafwendbaar. Nadat Dragsnes de lat had geraakt met een verdwaalde voorzet, kon de debuterende Kyei in de rebound toch de 2-0 maken.



De 3-0 liet niet lang op zich wachten. Met een portie geluk bereikte Guiagon Bernier, en die hield het deze keer simpel. Een paar wissels haalden daarna het ritme uit de match. Verlinden, de enige veldspeler op niveau bij Beerschot, probeerde vergeefs puin te ruimen.



In een swingend Mambourg ging Charleroi vrolijk op zoek naar meer goals. Titraoui botste van ver op Shinton, die ook een stevige kopstoot van Sylla redde. Diezelfde Sylla trof na een gruwelijke misser van Martha vanuit een scherpe hoek nog de paal.



Het deed er allemaal niet meer toe, want Charleroi kon feestend de nacht in. Beerschot blijft door een zesde nederlaag op rij eenzaam laatste.