Cercle Brugge wil aansluiting vinden met thuiszege tegen KRC Genk: "Het doel is om opnieuw Cercle te zijn"

Krijgt Muslic Cercle Brugge op de rails?

Alles staat dicht bij elkaar in het klassement. Cercle Brugge moet wel al een kloofje dichten van 3 punten op KV Kortrijk (13e). Kan dat tegen Racing Genk? "We spelen tegen een van de beste teams van België", beseft Miron Muslic. "Vorig seizoen hebben we wel onze beste matchen gespeeld tegen Genk. Dat is positief."



"Als we 90 minuten lang Cercle zijn, kunnen we het Genk moeilijk maken. Het is ook het doel om zaterdag opnieuw Cercle te zijn, qua intensiteit en mentaliteit. Voor ons was het belangrijk om te kwalificeren om ons Europees te kwalificeren. Nu moeten we ons focussen in de Jupiler Pro League, de belangrijkste competitie."