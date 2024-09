LIVE: Drie keer pech voor Antwerp tegen Union, Janssen mist penalty

Opvallend door zijn afwezigheid is Burgess. De voorbije jaren was de robuuste en soms vervelende Engelsman een van de hoekstenen van Union, vandaag is hij er opnieuw niet bij in de basis. Hij is nochtans fit.



Aan de kant van Antwerp zien we Praet op de bank zitten. Klaar om te starten is de Gouden Schoen van 2014 nog niet, maar misschien heeft hij zijn invloed als wisselspeler.