LIVE (13.30 u): Wie knoopt opnieuw aan met de zege? Antwerp en Union gaan op zoek naar 3 belangrijke punten

Angstgegner?

Union moet Antwerp stilaan nachtmerries bezorgen. Van de laatste zes onderlinge confrontaties (bekerfinale inbegrepen) won de Great Old er immers geen enkele. In de play-offs kregen ze zelfs twee kletsen in een halve week tijd: 0-3 thuis en 4-1 uit.



Kleine kanttekening bij die twee matchen is dat Amoura, Puertas en Nilsson ondertussen vertrokken zijn bij Union. Die drie zorgden toen voor zes van de zeven Brusselse goals.