Union spijkert Anderlecht vast, maar vergeet zichzelf te belonen in de Brusselse derby

Van bij de eerste minuut was het duidelijk. Union dicteerde de wet en een defensief ingesteld Anderlecht liet zich gewillig plat drukken.



Sadiki bereidde de eerste kans van de thuisploeg voor, maar bij het schieten werd Ait El Hadj verraden door een kleine bots. Niet veel later moest Coosemans wel ingrijpen op een poging van Rodriguez, en ook in de rebound was het zweten voor de bezoekers.



Rodriguez was voortdurend een luis in de pels van Zanka. De nochtans ervaren Deen liet zich door de Ecuadoraan verleiden tot een duwfout. Strafschop, vond scheids Laforge, en ook een lang VAR-intermezzo bracht hem niet op andere gedachten. Rodriguez eiste de penalty zelf op, maar schepte zijn panenka heel arrogant te laag.



Stroeykens had Union een minuut later een nog hardere klap kunnen verkopen. Hij mikte op de counter echter naast. Aan de andere kant was er weer de voormalige paarse connectie tussen Sadiki en Ait El Hadj, met hetzelfde resultaat als eerder.



Nadien was het allemaal wat minder. Ook al had Union Anderlecht bij het nekvel, het geloof om de kansen om te zetten in doelpunten was er veel te weinig. Enkel Terho ging vol zijn kans. De Fin trapte de deklat bijna doormidden.



Door het onvermogen van de Unionisten voor doel kon Anderlecht blijven azen op de zege. Met eindelijk een lekkere aanval leek het nog te gaan lukken ook. Ashimeru's plaatsbal scheerde de buitenkant van de paal.



De versmachtende hitte viel in het slot als een deken over de wedstrijd. Net als de vorige Union-Anderlecht eindigde ook deze op 0-0. In de stand stropt alles nog wat meer samen.