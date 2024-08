Charleroi droomt al van voorlopige leidersplaats: "Maar Mechelen wordt een interessante uitdaging"

Onderste vier

Mechelen is op dit moment een van de vier ploegen in de rode zone. Na 5 wedstrijden telt Malinwa evenveel punten, vorige week boekte het in Antwerp zijn eerste zege van het seizoen.



Met nu ook een goed draaiend Charleroi op bezoek, wordt de start van KVM nog wat zwaarder. Eerder stond het ook al tegenover Club Brugge, Westerlo, Standard en Anderlecht.