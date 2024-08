Benito Raman helpt KV Mechelen aan klinkende zege tegen Charleroi

Vorig seizoen

Voor de laatste keer dat Mechelen Charleroi ontving, moeten we terug naar november. Toen bleven de punten in het AFAS Stadion. Damien Marcq pakte rood, Hairemans klaarde de klus vanaf de stip: 1-0.



Charleroi pakte later op het seizoen wel revanche in eigen huis. In het zwarte land werd het 3-1 na onder meer 2 goals van Zorgane.