3(!) afgekeurde goals en een gemiste strafschop houden AA Gent en Antwerp op gelijkspel

In een geweldige warme Planet Group arena was het moeilijk om uit te blinken. Sven Kums heeft ons wel het meest verblijd vandaag met zijn kanonskogel in de eerste helft.

Gent geraakte niet wakker en moest tien minuten later de VAR voor het eerst bedanken. Weer kreeg Janssen te veel ruimte om Kerk in te spelen. De Nederlander werkte af, maar vertrok net te vroeg.

Tot zover de boost, want Gent vergat na de drinkpauze te verdedigen. Op het half uur ging Chery zijn gangetje in een zee van ruimte en mikte een knap schot in het zijnetje achter Roef.

Antwerp deed de netten nog twee keer trillen, maar weer zonder de score te veranderen. Het doelpunt van Janssen had wat ons betreft mogen staan. Watanabe trapte via de armen van de spits in eigen doel. Dat die perfect voor zijn lichaam hingen, leek de scheidsrechter niet te deren. Handspel van de aanvaller is afkeuren.

Een penalty geven aan een getergde spits is altijd een dubbeltje op zijn kant. Gudjohnsen zat helemaal niet goed in de match en trapte dan ook zo de elfmeter. Ideale hoogte en breedte voor de doelman, de IJslander zal niet goed slapen vanavond.

Wouter Vrancken (AA Gent): "Eerste half uur hebben goed gespeeld, gecontroleerd. Neutraal bekeken is het wel de juiste uitslag, we moeten onze momenten meer grijpen. In deze omstandigheden, met 32 graden in de schaduw is het moeilijk voetballen. In de simpele dingen waren we vaak te onzuiver, waardoor je de controle verliest." De laatste week mercato mag voor Vrancken snel voorbij zijn: "Je hoopt gewoon dat alles vaststaat. Er zijn nog te veel jongens die dubbel in hun hoofd zitten, het is een onzekere periode. Het gaat rust geven als je met een vaste kern kan gaan werken."



Jonas De Roeck (Antwerp): "Drie afgekeurde doelpunten... Je zit in die situatie van "juist wel, juist niet" en dat het telkens juist niet eindigt. Je hebt de mogelijkheden gehad om te scoren, maar anderzijds hebben zij ook een penalty gehad. Voetballend waren wij iets gevaarlijker op momenten, als we die hadden gegrepen hadden we meer kans op de winst. Er zat meer in.

(over afgekeurd doelpunt Janssen) "Voor discussie vatbaar denk ik, want hij kan op dat moment zijn armen niet wegdoen. Hij moet dat doen om zich te beschermen. Het zal een grijze zone zijn."