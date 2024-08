Kan Beerschot wegspringen van laatste plek in duel der nieuwkomers tegen Dender?

Vorig seizoen

Beerschot pakte vorig seizoen dan wel de titel, in eigen huis ging het toch onderuit tegen Dender. In minuut 89 zorgde Lallemand toen voor de 0-1. In Dender werden de punten gedeeld (1-1), dus boekten de Antwerpenaren vorig jaar slechts 1 op 6 tegen Dender.