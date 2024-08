Dender wint clash van de promovendi, al maakt Beerschot het nog spannend

Dirk Kuijt heeft als coach van Beerschot in zes speeldagen in de eerste klasse al even vaak verloren als in veertien speeldagen in de tweede klasse. Zijn Ratten gingen voor de vijfde keer de boot in.

Zeggen dat de wedstrijd niet geweldig begon voor Beerschot is een understatement. Balverlies en laks verdedigen bij de thuisploeg lagen aan de basis van de snelle 0-1 van Hrncar.

Na nog geen kwartier stond het al 0-2 door een strafschop. Konstantopoulos beging ongelukkig handspel dat werd opgemerkt door de VAR. Nsimba en Dender pakten het geschenkje dankbaar uit.

In de tribunes groeide de ergernis zienderogen. Enerzijds om de wedstrijdleiding, maar anderzijds en vooral om het onvermogen van Beerschot om een valabele aanval op de mat te leggen. Pas vijf minuten voor de rust trapte Verlinden verlegen op doel. Aan de andere kant miste Hrncar een opgelegde kans op zijn tweede.



In de tweede helft ontketende een driedubbele wissel van Kuijt een stormpje. Vooral Colassin trok bij zijn debuut de paarse kar. Hij had echter de pech dat ploegmaat Henderson in de baan van zijn schot stond.



Niet veel later was de invaller opnieuw belangrijk. In de zestien werd Colassin omvergebeukt door Pupe. Matthys zette de strafschop om en blies het Kiel nieuw leven in. Plots was het geloof daar.



Bij Dender hadden ze begrepen dat ze maar beter wakker konden worden. Met Berte als verse kracht kregen de bezoekers weer tanden. Nsimba stiftte een leuke kans sierlijk over Matijas, maar tegen de binnenkant van de paal.



Gaandeweg rolden de aanvalsgolven van Beerschot met steeds minder kracht richting rechthoek van Dender. Een pegel van Konstantopoulos tegen de vuisten van Verrips was het laatste wapenfeit.



Beerschot blijft met één puntje trappelen op de onderste trede. Dender klimt zowaar naar de bovenste sport van de ladder. Het verschil tussen de twee promovendi kan moeilijk groter zijn.