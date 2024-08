Westerlo en OH Leuven verdelen de buit in partij die werd overschaduwd door zware blessure van Ewoud Pletinckx

De opener van speeldag 5 in de Jupiler Pro League heeft geen winnaar opgeleverd, maar jammer genoeg wel een ernstige blessure. Ewoud Pletinckx werd vlak voor rust afgevoerd met een breuk in zijn kuitbeen en zal lang buiten strijd zijn. Westerlo was eerder in de partij al op voorsprong geklommen, maar Balikwisha wiste de treffer van Mebude uit. Zo blijft OHL ongeslagen.

Er was vandaag geen uitgesproken uitblinker, dus sturen we de fles champagne op naar Ewoud Pletinckx. De verdediger van OHL viel uit met een vieze enkelblessure. We wensen hem een voorspoedig herstel.

Diep in de toegevoegde tijd lijkt OHL toch nog met de volle buit op de bus te stappen. Bolat is geklopt door een hobbelend schot van N'Dri, maar wordt gered door zijn doelpaal.

In de gietende regen begonnen Westerlo, zonder de vertrokken Madsen, en Oud-Heverlee Leuven eraan. In de beginfase was het voor beide ploegen nog een beetje zoeken.

Voor de thuisploeg duurde de studieronde niet lang. Na een waarschuwing van Sayyadmanesh legde Westerlo een lekkere aanval op de mat. Mebude mocht afronden en kreeg een beetje medewerking van de tackelende Akimoto.

De tegentreffer schudde OHL wakker. Verstraete schoot eerst nog te slap, maar Balikwisha kwam geen overtuiging tekort. Zijn afstandsknal belandde, ook al door een verdedigend been, met een boogje over Bolat in doel.

Daarna zakte de partij enigszins in. Voor de rust moesten we eigenlijk enkel nog een jammerlijk wapenfeit noteren. Alcocer gleed ongelukkig in op Pletinckx, die met een vreselijk ogende enkelblessure werd afgevoerd.

Na de rust gingen beide ploegen, tussen de bliksemschichten en donderslagen door, op zoek naar een winnend doelpunt. Er was namens Westerlo een zwabberend schot van Vuskovic en een afzwaaier van Sayyadmanesh.

Oud-Heverlee Leuven kwam dichter bij de goal. Maziz stuitte na een gelukje op Bolat, die wat later bijna gruwelijk de fout in ging door een voorzet te laten glippen.

Dan was het weer de beurt aan de thuisploeg. Alcocer en Yow zagen hun venijnige schoten net het kader missen. Banzuzi pakte uit met een ultieme tackle om de inlopende Mebude van een zeker tweede doelpunt te houden.



Het slotakkoord was echter voor OHL, en vooral N'Dri. De onstuimige Ivoriaan boorde zich eerst door de achterlijn om dan woest over te schieten. In de toegevoegde tijd toonde hij meer beheersing, maar was de paal spelbreker. 1-1 bleef het in een verzopen Kuipje.