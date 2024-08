Is de trein vertrokken bij Club Brugge, dat revelatie Dender treft? "De overwinning heeft zuurstof gegeven"

Eindelijk

Club Brugge heeft er vier speeldagen op moeten wachten, maar tegen Antwerp pakte het vorig weekend zijn eerste overwinning. "Er was veel aandacht van buitenaf, dus we zijn tevreden dat we drie punten pakten. Het is een stukje opluchting, maar ik ben vooral blij voor de spelersgroep dat ze opnieuw een overwinning over de streep konden trekken en daar willen we op voortgaan", vertelde trainer Nicky Hayen voor het duel tegen Dender, dat derde staat.



"We willen nu week na week beter presteren. De overwinning heeft ons zuurstof gegeven. We hebben deze week in een goede sfeer kunnen werken. Nu moeten we naar een niveau groeien dat we bij wijze van spreken onstopbaar zijn."