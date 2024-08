LIVE: Kortrijk ontsnapt aan dubbele achterstand, schot Guiagon strandt op de paal

Pakt KVK zes jaar later nog eens volle buit bij Charleroi?

Charleroi en Kortrijk stonden vorig seizoen vier keer tegenover elkaar: twee keer in de reguliere competitie en tweemaal in de degradatieplay-offs. Charleroi won maar liefst drie van die vier confrontaties, Kortrijk kon enkel in de gewone competitie zegevieren voor eigen volk.



Winnen op het veld van Charleroi, daar is Kortrijk niet meer in geslaagd sinds 25 augustus 2018. Vandaag exact 6 jaar geleden dus.