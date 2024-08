KV Kortrijk jaagt op 6 op 6 tegen Charleroi: "Geen grote geschiedenis van twee opeenvolgende zeges"

Alexandersson: "We gaan voor 6 op 6"

“We hebben onlangs nog op Charleroi gespeeld", vertelt coach Freyr Alexandersson. "Het is een moeilijke plaats om op bezoek te gaan. Ik zei toen al dat Charleroi te goed was voor de play-downs. Het is een fysiek sterk team. Maar het is aan ons om goed weerwerk te bieden: wij hebben geen grote geschiedenis van twee opeenvolgende overwinningen. Daar moeten wij na de zege tegen Standard dus wel voor gaan.”