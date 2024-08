Europese deelnemers Cercle Brugge en KAA Gent zien onderling JPL-duel van speeldag 5 uitgesteld

Cercle Brugge kwalificeerde zich gisteren met een 1-0-zege tegen Kilmarnock uit Schotland voor de derde voorronde van de Europa League. In de voorlaatste voorronde krijgt de Vereniging een dubbele confrontatie met de Noren van Molde FK voor de kiezen. Donderdag 8 reizen de Bruggelingen eerst af naar Scandinavië, de week daarop (15 augustus) zakt Molde af naar het Jan Breydelstadion. Door de kwalificatie is groen-zwart al zeker van de play-offs van de Europa League (bij winst) of de Conference League (bij verlies tegen Molde). De heenwedstrijd van die laatste kwalificatieronde vindt plaats op 22 augustus, de terugmatch staat op 29 augustus geprogrammeerd. De competitiematch op 24 augustus valt daar dus tussen, maar gaat nu die dag niet meer door.

Tegelijkertijd plaatste KAA Gent zich gisteren met een nieuwe zege (0-3) tegen Vikingur uit de Faeröer voor de derde voorronde van de Conference League.



De Gentenaars staan volgende week donderdag in de derde en voorlaatste voorronde voor de verplaatsing naar Silkeborg in Denemarken en speelt een week later gastheer voor de Scandinaviërs.



Bij verlies zit het Europese avontuur erop. Er is geen vangnet bij uitschakeling in de Conference League. Bij winst zit Gent op dezelfde data als Cercle in de play-offs en dan komt het uitstel ook voor hen van pas.



Een nieuwe speeldatum voor Cercle-Gent zal worden bekendgemaakt op 3 september.