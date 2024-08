KV Mechelen boekt zijn eerste zege van het seizoen en smeert Antwerp al zijn derde nederlaag aan

Antwerp blijft opnieuw met lege handen achter op de Bosuil. Tegen KV Mechelen slikte het al zijn derde nederlaag van het seizoen, ondanks een dol slot waarin het genoeg kansen had om gelijk te maken. KVM sloeg net voor de rust toe en kan iets rustiger ademen in de rechterhelft van het klassement.

Antwerp begon nochtans bijzonder dominant. Het leek een kwestie van tijd vooraleer de Great Old de code van Mechelen zou kraken, maar het bleef bij steriele druk.



De eerste kans was zelfs voor KVM. Pflücke kegelde de bal, die plots voor zijn voet was komen rollen, recht op Lammens. Dat was het sein voor Antwerp om echt te komen dreigen. Chery mikte na een lekkere panna net naast en Kerk bereikte tot twee keer toe net niet de vrijstaande man.

Tussendoor had Storm, ook al na een gelukkig contact, Lammens tot een knappe redding gedwongen. De thuisdoelman moest zich kort voor de rust gewonnen geven toen Van Den Eynden plots kwam inlopen op de heerlijke voorzet van Pflücke.



In de tweede helft hield Mechelen het aardig gesloten. Het grootste Antwerpse gevaar in lange tijd kwam zelfs van een belabberde terugspeelbal van Marsa.

Pas een kwartier voor tijd sloop de vermoeidheid in de benen bij Malinwa. Gelukkig voor de bezoekers stond De Wolf pal op een krachtige kopstoot van Alderweireld. Ook op een laag schot van Janssen had de doelman een passend antwoord klaar.



In het slot werd het een echte overlevingsstrijd voor Mechelen. Riedewald schoot in de toegevoegde tijd een opgelegde kans heel slap in. Er was nadien nog voor een nieuwe mogelijkheid, maar die werd dan weer vakkundig de nek omgewrongen door Ondrejka.



Zwetend haalde KVM het eindsignaal, en de eerste zege werd dan ook duchtig gevierd. Antwerp blijft achter met een derde vermijdbare nederlaag en een stevige kater.