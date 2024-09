LIVE (20 uur): Wie springt er naar de kop in Jupiler Pro League na de inhaalmatch Anderlecht-Genk vanavond?

Zetterberg geeft aftrap

Niemand minder dan Pär Zetterberg geeft vanavond de aftrap. De Zweed maakte 35 jaar geleden zijn debuut voor stamnummer 35.





De aanvallende middenvelder is ondertussen 53 jaar. Hij speelde van 1986 tot 1989 bij de jeugd van Anderlecht en was van 1989 tot 2000 goed voor 51 doelpunten in 194 wedstrijden.



Van 1991 tot 1993 werd hij uitgeleend aan Charleroi, van 2000 tot 2003 was hij in Olympiakos actief, maar zijn laatste voetbaljaren waren opnieuw in Brussel. Tussen 2003 en 2006 kwam hij nog tot 23 goals in 89 Anderlecht-duels.