Opluchting in het Dudenpark: Fuseini trapt Union met penalty in extra tijd voorbij dapper Charleroi

"Het was heel moeilijk. We hebben tot de laatste minuut moeten strijden, maar gelukkig konden we de drie punten pakken. Dit gaat deugd doen voor de ploeg. We tonen de laatste wedstrijden een goede mentaliteit, maar dat is niet genoeg als je niet kan scoren. Vandaag hadden we daar helaas weer moeilijkheden mee. We hebben wel goed gereageerd, we waren sterk in de duels. We hebben drie punten en dat is het belangrijkste."