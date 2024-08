LIVE: Union bijzonder dicht bij de 1-0, Camara haalt schot Sadiki van de lijn

Transferitis bij Puertas

Union heeft zelf aangekondigd dat draaischijf Cameron Puertas niet in de selectie zit tegen Charleroi. Een nakende transfer is wellicht de reden. De 25-jarige Zwitser geniet heel wat buitenlandse interesse, zo passeerden al namen uit de Engelse Premier League, maar ook uit de VS of Saudi-Arabië de revue.



Union betaalde in januari 2022 een miljoen euro aan het Zwitserse Lausanne voor Puertas en hoopt nu minstens het tienvoud te vangen. Puertas kroonde zich vorig seizoen met negentien assists tot beste aangever in de Jupiler Pro League en was ook goed voor elf goals in de Belgische hoogste klasse. Zijn topseizoen werd bekroond met de trofee voor Profvoetballer van het Jaar.