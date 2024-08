LIVE: Kan OH Leuven zijn ongeslagen reeks verderzetten tegen Cercle Brugge?

Na de partij van donderdagavond tegen Molde in de Europese voorrondes, is het vandaag alweer showtime voor Cercle Brugge. De West-Vlamingen willen naar de linkerkolom wippen met een zege bij OH Leuven, dat dit seizoen nog niet verloor. Wie trekt aan het langste eind aan Den Dreef? Volg de partij hier live vanaf 16.00 uur.