KV Kortrijk wil tegen Standard rechtveren na fikse opdoffer: "Het wordt een gesloten match"

Freyr Alexandersson: "We zijn gewaarschuwd en gewapend"

Vorige week ging KVK met de billen bloot tegen promovendus Dender: het werd 4-1. "De slechtste match sinds ik hier ben", was trainer Alexandersson achteraf streng.



Vandaag hopen de Kortrijkzanen op eerherstel in eigen huis tegen Standard. "Ik was tevreden met de reactie van de spelers op training deze week", vertelde de coach. "Ze zijn hongerig om weer op het veld te staan."



"Het wordt een gesloten wedstrijd met veel intensiteit. Wie de beste mindset heeft, zal winnen. We zijn gewaarschuwd en gewapend."