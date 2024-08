Timmert Westerlo op bezoek bij Gent verder aan zijn perfecte parcours?

Gent kent tot dusver een wankele start onder Wouter Vrancken. In de competitie won het nog maar één keer, op de openingsspeeldag in Kortrijk. Tegen Dender en Charleroi beten de Buffalo's in het zand.



Deze week won Gent wel Europees, al liep ook dat niet van een leien dakje. Omri Gandelman was na twee late goals de held in de Planet Group arena.