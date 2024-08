AA Gent kegelt Westerlo genadeloos van zijn wolk na zes dolle minuten in de eerste helft

Na een 9 op 9 is Westerlo zijn foutloze rapport in de Jupiler Pro League kwijt. Het verloor met ruime 4-1-cijfers op bezoek bij AA Gent, dat na een halfuur zijn schaapjes al op het droge had met drie doelpunten, die allemaal vielen in zes dolle minuten. Door de zege maakt Gent een mooie sprong in de stand van twaalf naar zeven, Westerlo is tweede.