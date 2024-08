LIVE: Bevrijde Nilsson komt dicht bij de 2-0 voor Club Brugge, Lammens houdt Antwerp in de wedstrijd

Club al 7 thuisduels ongeslagen tegen Antwerp

3 op 15. Dat is het pijnlijke bilan voor Antwerp in de laatste vijf onderlinge confrontaties met Club Brugge. Daarbij zaten drie nederlagen in het Jan Breydelstadion en dat legt meteen het pijnpunt bloot voor The Great Old.



Het is al van 21 maart 2021 geleden dat Antwerp nog eens kon zegevieren op het veld van Club Brugge. Nadien ging het in zeven bezoeken aan Club liefst zes keer onderuit en kon het slechts één keer een puntje rapen.