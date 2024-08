Druk op de ketel bij Club Brugge: kan het in topper tegen Antwerp eindelijk eerste zege boeken?

Tot dusver was het nog niet het seizoen van Club Brugge. De landskampioen bengelt na 3 wedstrijden op een pijnlijke 14e plaats met amper 1 punt. Vandaag wacht alweer een zware opdracht: Antwerp komt over de vloer. Kan Club zijn eerste zege binnenhalen of maakt The Great Old de zorgen nog wat groter? Volg de topper hier vanaf 13.30 uur.