Westerlo wil thuis tegen Union zijn perfect rapport behouden

Europese kater voor Union

Union moest afgelopen week aan de bak tegen het Tsjechische Slavia Praag in de 3e voorronde van de Champions League. Een gezondheidswandeling werd het allesbehalve, want de Unionisten gingen met 3-1 de boot in na een zwakke vertoning.



Komende dinsdag staat in het Lotto Park van Anderlecht de terugmatch op het programma. De bekerwinnaar zal alvast uit een ander vaatje moeten tappen willen ze hun kansen op de groepsfase van het kampioenenbal gaaf houden.