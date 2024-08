LIVE (18.15 u): Westerlo wil zijn perfect rapport behouden tegen Union, dat met Puertas op de bank begint

Geen wissels bij Westerlo

Westerlo-coach Timmy Simons behoudt het vertrouwen in de basiself die hem de afgelopen twee speeldagen een 6 op 6 bezorgden.



Dat betekent dus dat de jonge Vuskovic ook volledig verlost is van zijn kleine blessure tegen KV Mechelen. Hij neemt dus opnieuw plaats centraal achterin.



Voorin moet Lucas Stassin, goed voor 2 doelpunten en 1 assist in 2 matchen, opnieuw voor de goals zorgen.



Jordan Bos is nog niet volledig fit en zit niet in de selectie.