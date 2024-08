Olympische doelpogingen van Bulat leveren Standard geen medaille op tegen KV Mechelen

Ook aan de overzijde stond er met Epolo een goede doelman. De jonge Belg is nog maar 20 en toch is hij dit seizoen nog altijd onverslagen. Hij heeft al 3 clean sheets op zijn naam staan en staat voorlopig bovenaan het lijstje van alle keepers.

Ortwin De Wolf overleefde een wervelend openingskwartier van Standard. Noch een rechtstreekse indraaiende hoekschop, noch een kopbal van dichtbij of een kanonkogel van ver kon hem in verlegenheid brengen. De Wolf toont dat hij de grote schoenen die Coucke achterliet, kan vullen.

Net als vorige week probeerde Bulat ook tegen KV Mechelen om een olympische goal te maken. Maar De Wolf stond goed op te letten en duwde de bal via de lat weg uit zijn goal. Vanaf dan was het zeker: De Wolf zou niet gepasseerd worden.

Standard - KV Mechelen in een notendop:

Standard ontving met goede moed KV Mechelen, want vorige week op Sclessin ging de landskampioen voor de bijl. Al zal het wel met gemengde gevoelens gekeken hebben naar Zinho Vanheusden, die voor het eerst aantrad als basisspeler in het shirt van KV Mechelen.



Schoofs haalde als allereerste de trekker over en met het effect in zijn trap verraste hij bijna Epolo. Het begin van enkele veelbelovende minuten.



Het was vooral Standard dat reageerde en zo de vlam in de Luikse pan deed oplaaien. Eerst waarschuwde Bulat al met een schotje voor wat komen zou, maar De Wolf was alert.



Daarna de Kroaat zijn vervolg: een olympische doelpoging. Bulat krulde zijn hoekschop naar het doel van De Wolf, die verrast was, maar niet in de val trapte. Via de lat duwde hij de bal weg uit zijn doel.



Ook Price, Hautekiet of Fossey geraakten niet voorbij het nieuwe sluitstuk van KV Mechelen. En op de kopbal van ex-KV Mechelenaar Bates pakte de doelman opnieuw uit met een flukse reflex. De Wolf liet zijn pack niet in de steek.



Sclessin werd heel even muisstil wanneer Vanheusden plots boven zijn vroegere ploegmaats uittorende. Een zucht van opluchting wanneer hij over doel kopte. Stel je voor dat de vroegere Standard-chouchou hier scoorde...



Maar nee, geen doelpunten. 0-0, bij de rust.