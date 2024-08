LIVE: Begint Standard tegen KV Mechelen de tweede helft weer even vlijtig als de eerste?

Het begin van de tweede helft lijkt meer in het voordeel uit te draaien van KV Mechelen. De bezoekers hebben een nieuwe wind gevonden, die gaat bij de naam Storm. Hij is fluks begonnen aan zijn wedstrijd en deelt een goede laterale pass uit, Ouattara wil trappen, maar dat is iets te optimistisch. Via via komt de bal bij Schoofs terecht, ook hij probeert, maar vruchtloos.