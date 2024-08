LIVE (20.45 u): Standard wil tegen KV Mechelen verder bouwen op goede seizoensstart

Met een 4 op 6 kan men in Luik opgetogen zijn over de seizoensstart in de Jupiler Pro League. Vooral de zege tegen Club Brugge van vorige speeldag gaf Standard een boost van jewelste. Vrijdagavond willen de Rouches tegen KV Mechelen, waar de machine nog niet op toerental is gekomen, de goede lijn doortrekken. Volg het live om 20.45 uur.