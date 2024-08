LIVE: Skov Olsen zet Club op slag van rust op voorsprong in topper tegen Genk

Genk-coach: "Spelstijl niet veranderen"

Bij Genk-coach Thorsten Fink klinkt hetzelfde verhaal als in Brugge na een korte voorbereiding: "De laatste weken waren niet ideaal, maar we willen dat niet als excuus gebruiken. We werken elke dag keihard om ons beste niveau te hebben, dat is het DNA van de club."



"Het is niet de bedoeling dat we onze spelstijl veranderen. De automatismen zullen komen, daar zijn we zeker van. De spelersgroep heeft genoeg kwaliteit om onze ambities waar te maken."



Na de 1-3 kan er wel wat veranderen in de basis van Fink. "Nieuwkomer Sattlberger leert snel bij op training. Hij biedt extra opties op het middenveld en maakt zelfs kans op een basisplaats. Ook Heynen staat dicht bij zijn eerste selectie sinds zijn blessure eind vorig seizoen."



Karetsas en Penders zijn onzeker. "Mike had, buiten het voetbal om, een drukke week. We moeten bekijken of hij mentaal klaar is om te spelen. Met Hendrik (Van Crombrugge, red) hebben we wel een uitstekende vervanger achter de hand."