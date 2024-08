LIVE: Promovendus Dender en KV Kortrijk slaan de studieronde over in aangenaam wedstrijdbegin

Eerste JPL confrontatie sinds 2009

15 jaar: zo lang is het geleden dat Dender en Kortrijk elkaar partij gaven in onze hoogste voetbalklasse. Het was de promovendus die toen door een 1-2 zege met de drie punten aan de haal ging in het Guldensporenstadion.



Vorig seizoen troffen beide teams elkaar wel in de Croky Cup. Na een nagelbijter in de 1/16e finales kon KVK toen pas in de strafschoppenreeks afrekenen met Dender. Penaltyheld Kadri is ook nu weer van de partij.