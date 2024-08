LIVE: Komen Gent en Charleroi nog tot scoren in slotkwartier?

Toch nog 1-0

Na een geharrewar van jewelste trapt Daan Heymans Charleroi op voorsprong. De bal gaat eerst nog tegen de paal via Watanabe en komt dan in de voeten van Heymans. Die trapt de bal in het dak van het doel. 1-0 voor Charleroi, en onverdiend kunnen we dat niet noemen.